Hasan Balcı idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında, aynı yönde ilerleyen E.C. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si yaşam savaşını kaybetti
Kazada yaralanan sürücü Hasan Balcı ile otomobildeki Ali, Almira ve Ayşegül Yapan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan Balcı ve Ali Yapan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.