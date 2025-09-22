Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolu kırsal Atabek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeynel Alagöz (41) idaresindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle sürücü Zeynel Alagöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan ve kardeşi olduğu öğrenilen Abuzer Alagöz (40) ile Celal Alagöz (57) ise ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abuzer Alagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Celal Alagöz'ün ise sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Zeynel ve Abuzer Alagöz’ün cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.