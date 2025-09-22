Ana tema: "Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası"

Her yıl üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını buluşturan BM Genel Kurulu, 23-29 Eylül'de 80. kez "Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla düzenlenecek.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bu yıl da dünya liderlerini bir araya getiriyor. 150’ye yakın devlet ve hükümet başkanı, bakanlar, diplomatlar, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerden oluşan binlerce kişi, zirve için ABD’de buluştu.

Erdoğan 4. Sırada Konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM temaslarına başladı. Dün New York’a ulaşan Erdoğan, ilk konuşmasını bugün, Türkiye saatiyle 22.00-01.00 arasında, “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk gününde, Türkiye’yi temsilen konuşma yapacak. Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada yer alan Erdoğan, Türkiye saatiyle 18.00 civarında Genel Kurula hitap edecek.

BM Genel Kurulu’ndaki bu önemli konuşmada, küresel krizler, bölgesel sorunlar, Gazze ve Filistin meselesi, iklim değişikliği ve uluslararası barış konularının ön planda olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 15. kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap edecek.

Erdoğan’ın konuşmasında:

Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve sivil katliamlar,

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan hak ihlalleri,

İsrail’in Suriye, Lübnan gibi bölge ülkelerine yönelik saldırıları

gibi başlıklara dikkat çekmesi, ayrıca BM üyesi ülkelere, İsrail’in saldırgan tutumuna karşı ortak tavır alma çağrısı yapması bekleniyor.

Erdoğan, 24 Eylül’de BM İklim Zirvesi’nde de Konuşacak

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nun ardından 24 Eylül Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 21.00’de düzenlenecek olan BM İklim Zirvesinde de konuşma yapacak.

Bu konuşmada Erdoğan’ın, Türkiye’nin:

Yeşil dönüşüm hedefleri,

Sıfır atık projesi,

Karbon emisyonunun azaltılması yönündeki çalışmaları

gibi çevre ve iklim politikalarına vurgu yapması bekleniyor.