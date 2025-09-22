Türkiye Basın Federasyonu Katkıları ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen panelde, bağımlılığa karşı ortak mücadele ve medya sorumluluğu ele alındı.

Yoğun katılımın olduğu panelde, medyanın uyuşturucuyla mücadeledeki rolü, toplum üzerindeki etkisi, çözüm önerileri ve farkındalık artırıcı projeler ele alındı.

Panele; kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Panelde, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Altan Yeşilay Van Şube Başkanı Zafer Şahin, gazeteci yazarlar Emin Pazarcı, Melik Yiğitel, Ekrem Kızıltaş, Ekonomist Muhammet Bayram konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar Uyuşturucu ile mücadelede medyanın ve toplumsal bilinçlenmenin önemine vurgu yaptı.