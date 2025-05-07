Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Emre Bulut ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 34 AN 9654 plakalı otomobil ile Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan su kanalı kenarına geldi. Araç içerisinde çıkan tartışma sırasında, şüpheli yanında bulunan pompalı tüfekle Emre Bulut’a ateş etti. Ağır yaralanan Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Soruşturma sürüyor.