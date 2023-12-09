Ticaret Bakanlığı otomobilde fiyat kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik 6 ay, 6 bin kilometre kullanma kısıtı ile liste fiyatı kısıtlamasının süresi 6 ay süreyle yeniden uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

