Elbistan'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Göktürk Caddesi kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iki araç kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yol ortasında kalırken, otomobil bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.