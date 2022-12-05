Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı bağlantısına kaçak olarak bırakılan yaklaşık 30 çuval kimyasal madde yağmur nedeni ile suya temas edince tepkimeye girerek kötü koku ve duman saçtı. Çevreden geçen vatandaşların fark ettiği duman ve koku sonrası ekiplere haber verildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve yol bakim müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD'a bağlı ekipler özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı. İlk gözlemlemelere göre 'demir cüruf' diye adlandırılan kimyasal madde itfaiye ekiplerinin kapama yöntemi ile soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.

“Döküm yapılan alan dron ile görüntülendi”,

Tehlikeli kimyasal maddenin döküldüğü alan ve ekiplerin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler de araziye seyrek aralıklarla dökülmüş kimyasal madde ve ekiplerin güvenlik önlemleri görüldü.