H.B. idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine çarptı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçilerden Hüseyin Melih Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
İçeriği Görüntüle
Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.