Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler operasyon düzenledi.

İlçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.T, B.G, Ş.Ö, T.D, N.D, H.P, T.Z. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Zanlıların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.