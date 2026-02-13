Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezaları ciddi oranda artırıldı, birçok kural ihlalinde ise ehliyete el koyma ve araç men yaptırımları devreye girdi. İşte sürücüleri yakından ilgilendiren başlıklar:
1️⃣ Hız İhlalleri
-
Yerleşim yeri içinde ve dışında hız aşımına kademeli para cezası uygulanacak.
-
En düşük hız ihlali 2 bin TL, en yüksek hız ihlali 30 bin TL.
-
Aşırı hızda her ihlalde 30, 60 veya 90 gün ehliyete el koyma uygulanacak.
2️⃣ Ehliyetsiz Araç Kullanımı
-
Hiç ehliyeti olmadan araç kullananlara: 40 bin TL
-
Ehliyeti geçici ya da kalıcı olarak alınmışken araç kullananlara: 200 bin TL
-
Aracı kullandıran araç sahibine de ayrıca ceza kesilecek.
3️⃣ Kırmızı Işık İhlali
-
İlk ihlal: 1.000 TL
-
Aynı yıl içinde tekrarında ceza 10 bin TL’den başlayıp 80 bin TL’ye kadar çıkacak.
4️⃣ Makas, Drift ve Tehlikeli Hareketler
-
Makas atma, ters yönde gitme, trafiği bilerek engelleme: 90 bin TL
-
Drift atanlara: 140 bin TL
-
Motosikletle tek teker, akrobatik hareketler: 46 bin TL
➡️ Bu ihlallerde ehliyete el koyma ve araç trafikten men de uygulanacak.
5️⃣ Alkollü ve Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanma
-
Alkollü araç kullanma cezası: 25 bin TL’den başlıyor
-
Tekrarında: 50 bin TL, üçüncü ve sonrası: 150 bin TL
-
Uyuşturucu kullanan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.
-
Alkol/uyuşturucu ölçümünü reddedenlere: 150 bin TL + 5 yıl ehliyete el koyma
6️⃣ Trafikte Saldırgan Davranış
-
Başka aracı takip etmek veya araçtan inerek saldırıya yönelmek:
180 bin TL, 60 gün ehliyete el koyma, 30 gün araç men
7️⃣ Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeme
-
Yol vermeyen sürücülere: 46 bin TL
-
Ayrıca 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.
8️⃣ Seyir Halinde Cep Telefonu
-
İlk ihlal: 5 bin TL
-
Aynı yıl ikinci ihlal: 10 bin TL
-
Üçüncü ve sonrası: 20 bin TL + 30 gün ehliyete el koyma
9️⃣ Kazadan Kaçma
-
Ölümlü ya da yaralanmalı kazada olay yerinden ayrılana:
1–3 yıl hapis cezası
-
Ayrıca 2 yıl ehliyete el koyma
🔟 “Dur” İkazına Uymama
-
Polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçanlara:
200 bin TL, 60 gün ehliyete el koyma, 60 gün araç trafikten men