Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezaları ciddi oranda artırıldı, birçok kural ihlalinde ise ehliyete el koyma ve araç men yaptırımları devreye girdi. İşte sürücüleri yakından ilgilendiren başlıklar:

1️⃣ Hız İhlalleri

Yerleşim yeri içinde ve dışında hız aşımına kademeli para cezası uygulanacak.

En düşük hız ihlali 2 bin TL , en yüksek hız ihlali 30 bin TL .

Aşırı hızda her ihlalde 30, 60 veya 90 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

2️⃣ Ehliyetsiz Araç Kullanımı

Hiç ehliyeti olmadan araç kullananlara: 40 bin TL

Ehliyeti geçici ya da kalıcı olarak alınmışken araç kullananlara: 200 bin TL

Aracı kullandıran araç sahibine de ayrıca ceza kesilecek.

3️⃣ Kırmızı Işık İhlali

İlk ihlal: 1.000 TL

4️⃣ Makas, Drift ve Tehlikeli Hareketler

Makas atma, ters yönde gitme, trafiği bilerek engelleme: 90 bin TL

Drift atanlara: 140 bin TL

Motosikletle tek teker, akrobatik hareketler: 46 bin TL

➡️ Bu ihlallerde ehliyete el koyma ve araç trafikten men de uygulanacak.

5️⃣ Alkollü ve Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanma

Alkollü araç kullanma cezası: 25 bin TL’den başlıyor

Tekrarında: 50 bin TL , üçüncü ve sonrası: 150 bin TL

Uyuşturucu kullanan sürücünün ehliyeti iptal edilecek .

Alkol/uyuşturucu ölçümünü reddedenlere: 150 bin TL + 5 yıl ehliyete el koyma

6️⃣ Trafikte Saldırgan Davranış

Başka aracı takip etmek veya araçtan inerek saldırıya yönelmek:

180 bin TL, 60 gün ehliyete el koyma, 30 gün araç men

7️⃣ Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeme

Yol vermeyen sürücülere: 46 bin TL

Ayrıca 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

8️⃣ Seyir Halinde Cep Telefonu

İlk ihlal: 5 bin TL

Aynı yıl ikinci ihlal: 10 bin TL

Üçüncü ve sonrası: 20 bin TL + 30 gün ehliyete el koyma

9️⃣ Kazadan Kaçma

Ölümlü ya da yaralanmalı kazada olay yerinden ayrılana:

1–3 yıl hapis cezası

Ayrıca 2 yıl ehliyete el koyma

🔟 “Dur” İkazına Uymama