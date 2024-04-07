Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler otoyollarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara istikametinde Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı'nda trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Ekipler, ayrıca otoyollarda da ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlemler alındı.