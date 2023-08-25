Kastamonu'da yürek burkan bir olay yaşandı.

Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak üzerinde bulunan sitenin bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş aydınlatma direğine dokundu.

Elektrik akımına kapıldı, ağır yaralandı

Aydınlatma direğine dokunduğu esnada elektrik akımına kapılan Hiranur ağır yaralandı.

Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesini yasa boğan Hiranur'un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.