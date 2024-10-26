Özel Markasi Hastanesi yönetimi, bu etkinlikle hasta hakları konusunda farkındalığı artırmayı ve sağlık hizmetleri sürecindeki gelişmelerin hasta tarafından da bilinmesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Broşürlerde hastaların, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için sahip oldukları haklar detaylı şekilde açıklandı.

Etkinliğe katılan hastalar, hastanenin hasta haklarına gösterdiği özen ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Özel Markasi Hastanesi’nin bu yaklaşımı sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini ifade ettiler.