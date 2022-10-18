Bu Kapsamda Kornea Şeklinin Bozulduğu Ve Öne Doğru Sivrilerek Koni Şeklinde Çıkıntı Yaptığı Bir Göz Hastalığı Olan 31 Yaşındaki Mehmet Pınar, Özel Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği’ne Gelerek Göz Sağlığına Kavuşup Sağlıklı Bir Hayata Merhaba Dedi.

Diğer Sağlık Alanlarda Olduğu Gibi Göz Sağlığı Alanında Da Yapılan Operasyonlarda Çok Önemli Bir Yeri Olan Özel Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Abdik’in Başarılı Keratokonus Operasyonu Sonrası Gözleri Eski Sağlığına Kavuşan Mehmet Pınar, Kusursuz Görmenin Mutluluğunu Yaşıyor.

Önceden Gözlükle Bile Göremediğini Belirten Yazılım Uzmanı Mehmet Pınar, Yeniden Göz Sağlığına Kavuşmanın Verdiği Mutluluğu Aksu Haber İle Paylaştı.

Özel Megapark Hastanesi Mega Göz Kliniği Doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Abdik, Yapılan Operasyon Hakkında Bilgiler Vererek Bu Tür Operasyonlarla Hastaların Yaşam Kalitesini Artırmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını İfade Etti.