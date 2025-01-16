Kahramanmaraş ve bölgesinde göz sağlığı alanında öne çıkan Özel Uğur Göz Hastanesi, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve uzman cerrahi ekibiyle hizmet sunan hastane, son olarak bir retina cerrahisi ameliyatını başarıyla tamamladı.

Zamanında uygun tedavi yapılmadığı için görme yetisini büyük ölçüde kaybeden Hüseyin Çobanoğlu, şikayetleri üzerine Özel Uğur Göz Hastanesi’ne başvurdu. Alanında deneyimli cerrah Op. Dr. Uğur Toka tarafından yapılan detaylı muayenenin ardından hastanın görme bozukluğunu gidermek ve göz sağlığını geri kazandırmak amacıyla retina cerrahisi operasyonu planlandı.

Titizlikle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında Hüseyin Çobanoğlu, kaybettiği görme yetisini büyük ölçüde yeniden kazandı.

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Op. Dr. Uğur Toka, şu ifadeleri kullandı:

“Retina cerrahisi, oldukça hassas bir alan ve bu tür operasyonlarda teknolojik altyapı kadar cerrahın deneyimi de büyük önem taşıyor. Hüseyin Bey’in durumu zamanında müdahale edilmezse görme kaybının tamamen kalıcı olabileceği bir aşamadaydı. Ameliyatın başarıyla sonuçlanmasından ve hastamıza yeniden görme yetisini kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Bu tür başarılar, hastanemizin sağlık hizmetlerinde ne kadar ileri bir noktada olduğunu gösteriyor.”

Hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin devam ettiği ve günlük yaşamına dönmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Özel Uğur Göz Hastanesi, bölgedeki hastalarına ileri teknoloji ve uzman ekibiyle göz sağlığı alanında hizmet sunmaya devam ediyor.