Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan köyüne 9 yıl sonra dönmenin sevincini yaşayan İmad Hac Musa, kazılan tüneller ve tuzaklanan mayınlarla köyünü tanınmaz halde buldu.

SMO'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi ve çevresindeki köylerin kurtarılmasının ardından, sivillerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için bölgede tuzaklanmış mayınlara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

Suriye rejimi ordusu, kentin rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildiğini kabul etti.