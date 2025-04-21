Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, hastalığına yenik düştü...

Papa Francis, 14 Şubat 2025’te bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ciddi bir tedavi süreci geçiren ve çift taraflı zatürreye yakalandığı duyurulan Papa, 23 Mart 2025’te hastaneden taburcu oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisini kişisel hemşirelerle devam ettiren ve hala dinlenme sürecinde olan Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan, Papa'nın ölümüne ilişkin detayları henüz duyurmadı.

Vatikan'ın gördüğü en yaşlı ruhani lider olarak kayda geçen Papa Francis, son olarak 20 Nisan'da Paskalya Pazar ayininde Aziz Petrus Meydanı’nda halkı selamlarken görünmüştü.

YENİ LİDER SEÇİLECEK

Papa'nın tedavi sürecinde kendi cenazesini planladığı, ortaya çıkmıştı.

Bu süreçte gözler, Papa'nın yerini alabilmesi muhtemel kardinellerin üzerine çevrildi.

Papa'nın cenazesinin ardından Katolik kilisesinin liderini belirlemek için 253 kardinal, Sistine Şapeli’nde bir oylama yapacak.

YERİNE GEÇEBİLECEK İSİMLER

Uluslararası medya kuruluşları, Papa Francis’in yerine geçebilecek isimler hakkında öne çıkan adayları sıralamaya başladı.

Ancak bu oylamaya sadece 138 kardinal katılabilecek; 80 yaşın üzerindeki kardinaller oy kullanamayacak.

KARDİNAL PETER ERDO

72 yaşındaki Macar din adamı Erdo, muhafazakar duruşuyla biliniyor. Erdo Avrupa ülkelerinin mülteci kabul etmesine karşı olduğunu ve bunun insan kaçakçılığı ile eş değer olduğunu dile getirmişti.

Erdo, 2003 yılında Papa 2. John Paul tarafından kardinal yapılmıştı.