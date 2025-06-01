

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Olay, Yunus Emre Mahallesi sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, mahallede park halinde duran otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasıyla araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında alev topuna döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan araca anında müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç, yangında aldığı hasar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.