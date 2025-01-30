Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde elektrikçi ustası Halil Kaynak'ın evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilin bagajı kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından açıldı.

Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri yüzünü gizleyerek bagajı karıştırdı.

Kısa süre içerisinde matkap ve takım çantasını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Şikayet üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.