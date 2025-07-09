PassoLig Dönemi Sona Erdi

2014 yılında yürürlüğe giren ve taraftarların maçlara girebilmesi için zorunlu hale getirilen PassoLig kartı, 2025-2026 sezonuyla birlikte tarihe karışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla elektronik biletlerin artık kimlik kartlarına yükleneceğini ve taraftarların bu şekilde stadyumlara giriş yapabileceğini duyurdu.

Yeni Sistem: Kimlik Kartına Yüklenen Biletle Giriş

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.”

Bu gelişmeyle birlikte taraftarların, maç bileti satın aldıktan sonra fiziksel kart taşımalarına gerek kalmadan sadece çipli kimlik kartlarıyla turnikelerden geçebileceği bildirildi.

Kulüpler, Bilet Satış Firmalarını Seçebilecek

TFF ayrıca, kulüplerin kendi anlaşma yaptıkları bilet satış firmalarıyla çalışmaya devam edebileceğini açıkladı. Bu firmalar, bilet satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacak.

11 Yıl Süren Uygulama Tarihe Karıştı

2014 Nisan ayında uygulamaya alınan PassoLig sistemi, birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Zorunlu üyelik, yıllık kart aidatları ve sınırlı satış kanalları nedeniyle eleştirilen sistem, özellikle taraftar grupları tarafından uzun süredir kaldırılması istenen uygulamalardan biriydi.