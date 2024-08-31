Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle alevler metrelerce yükseldi.

O anlara tanık olanlar büyük korku yaşadı. Patlama o kadar şiddetliydi ki, şehrin birçok noktasından duyuldu.

Bölge medyası patlamada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.