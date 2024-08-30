Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Pazarcık yolu üzerinde İ.A yönetimindeki tır ile S.Z idaresindeki otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan dördü çocuk 8 kişi yaralandı.

ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaraların hastaneye sevki ve araçların çekilmesi ile normale döndü.

Kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.