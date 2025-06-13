Türkiye'de artan uçak bileti fiyatlarına karşın Pegasus Hava Yolları ile Yapı Kredi'nin iş birliği, yeni müşterilere 1 TL’ye uçak bileti fırsatı sunuyor.

Başlangıç: 5 Mart 2025

Bitiş: 31 Mart 2025 (23:59’a kadar)

Kimler Yararlanabilir?

Yapı Kredi Mobil uygulamasından “PGSYKB1” koduyla yeni müşteri olan,

Ardından bireysel kredi kartı başvurusunda bulunup kredi kartı onaylanan ,

Ve kampanya dönemi içinde Pegasus’ta tek seferde 3.001 TL’ye kadar harcama yapan ilk defa kartı ile uçak bileti alanlar.

🟢 Yeni müşteri statüsünde olmadıkça kampanyaya katılım mümkün değil; eski Yapı Kredi müşterileri faydalanamıyor.

İade Detayları

Ücret 3.001 TL’ye kadar mı? → 1 TL öde, kalanı iade.

Harcama 3.001 TL üzeriyse → 3.000 TL geri ödeme, fark sizden.

Geçerlilik ve Paket Bilgileri

Kampanya, sadece yurt içi uçuşlarda geçerli.

Light Paket biletler üzerinden uygulanıyor. Sané İstanbul’da! İşte sözleşmenin detayları! İçeriği Görüntüle

Ekstra bagaj almak isteyenler, örneğin kabin bagajı (€9) ve 12 kg altı bagaj (€5) ya da Süper Eko paket (+€10) seçeneklerini tercih edebilir.

Neden Bu Kadar Ucuz?

Bu kampanya, yeni Yapı Kredi müşterisi kazandırmak ve Pegasus uçuşlarına yönlendirmek amacıyla tasarlandı. Hem banka hem havayolu için kazançlı bir strateji. Malum, her iki taraf da yeni kullanıcı çekiyor.