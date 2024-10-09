Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Pençe Kilit bölgesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit düştü..

ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, memleketi Elazığ'daki Güneykent Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştı.

Acı haberi, ailesine Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları ve Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Alan’ın bekar olduğu öğrenildi.