Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde PKK’ya ait bir mağarayı imha etti.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde, PKK terör örgütüne ait bir mağara tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mağara kullanılamaz hale getirilirken, içerisindeki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1919362557929804238

TSK'nın terör yuvalarına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.