Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından "Tekin Guyi" kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Kapar'ın Suriye'nin Kamışlı şehrinde olduğu tespit edildi.

Örgütün sözde lojistik ve finans sorumlularından Kapar, MİT tarafından Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde "yeşil" kategoride yer alan Kapar'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize ettiği bildirildi.