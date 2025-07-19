PMYO 2025 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılına ait PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) taban puanları henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmadı. Adaylar, EGM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunu bekliyor.

Geçtiğimiz yıl (2024), PMYO için TYT'den en az 250 ham puan şartı aranmıştı. Bu puan barajını geçen adaylar, ön başvuru ve fiziki yeterlilik aşamalarına katılma hakkı elde etmişti.

🔸 2025 yılında da 250 puan barajının korunması bekleniyor.

🔸 Kesin bilgi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi kılavuzuyla netleşecek.

TYT'DEN KAÇ NETLE POLİS OLUNUR?

Aşağıda yer alan ortalama net-puan-sıralama karşılıkları, polis adaylarına yol gösterici olabilir:

✅ Net Sayısı 🧮 Ham Puan 📈 Yerleştirme Puanı 📊 Başarı Sırası (Tahmini) 20 net ~201,867 ~237,867 1.832.981 30 net ~231,570 ~267,570 1.328.049 40 net ~261,437 ~297,437 932.000 - 1.000.000 arası

250 puan barajını geçmek için yaklaşık 25-28 net yeterli olabilir, fakat bu puan hesaplaması adayın Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler net dağılımına göre değişebilir.

2025 PMYO KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?

Şu an için 2025 yılına ait PMYO kontenjan sayısı açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2.500 asıl aday alınmıştı:

2.000 erkek

500 kadın aday

Bu sayının 2025’te de benzer seviyede olması bekleniyor. Kontenjanlar ve başvuru tarihleri yine EGM tarafından yayımlanacak duyuruda netleşecek.

Polislik Başvurusu İçin Ne Zaman Harekete Geçmeliyim?