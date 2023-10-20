İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.

14. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor..

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis müdahalesi ve yağmura rağmen Filistin'e destek için kentin en önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için buluşanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Filistin kazanacak, Filistin galip gelecek" pankartları taşıdı.

Polis müdahale etti

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, "Hepimiz Filistinliyiz", "Gazze'ye beyaz fosfor yağıyor", "Soykırımı durdurun" sloganları atan göstericileri meydandan tahliye etmeye çalıştı.

Polisin farklı gruplara böldüğü ve bir kısmını zorla ara sokağa yönlendirdiği bazı göstericilerle arasında arbede yaşandı.

Başını ayağıyla ezdi

Protestoculara sert müdahalede bulunan Fransız polisi, yere yatırdığı bir kişiyi ayağıyla başını ezerek tutukladı.

O anlar başka bir göstericinin kamerasına yansıdı.