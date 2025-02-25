HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde yakınlarını ve onların desteğiyle açtığı iş yerini kaybeden çikolatacı, müşterilerine prefabrik çarşıdaki yeni yerinden ulaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde annesi, babası, erkek kardeşi ile yakınlarını kaybeden 39 yaşındaki Ahmet Şerif Yılmaz'ın, afetten bir hafta önce Atatürk Caddesi'nde açtığı çikolata satışının yapıldığı "Atife" isimli işletmesi de yıkıldı.

Afetin ardından bir süre şehir dışında yaşayan Yılmaz, o dönem yıkılan iş yerinin açılmasında ve ismi konusunda destekte bulunan kardeşi Kaan ile arkadaşı Furkan Akman'ın anısını yaşatmak için yeniden işbaşı yapmaya karar verdi.

AFAD ve Hatay Valiliği işbirliğinde kurulan prefabrik çarşılara başvuru yapan Yılmaz, kura sonucu Akasya Mahallesi'ndeki Şükrü Balcı Prefabrik Çarşısı'nda yerini aldı.

Depremde kaybettiği dükkanı "Atife"ye prefabrik çarşıda yeniden kavuşan Yılmaz, burada kaybettiği yakınlarının anısını yaşatmaya çalışıyor.

- "Atife'nin ismini sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz"

Ahmet Şerif Yılmaz, AA muhabirine, yeni iş yerinde hem moral bulduğunu hem de depremde kaybettiklerinin acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.

Depremden bir hafta önce kardeşi Kaan ve arkadaşı Furkan'ın büyük desteğiyle ve heyecanla iş yerini açtığını anlatan Yılmaz, hem destekçilerini hem de ekmek teknesini afette kaybettiğini dile getirdi.

Yılmaz, yıkılan iş yerini arkadaşı Furkan'ın dedesinden kiraladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayrettin amcadan iş yerini bize vermesini istedik ve çalışmalara başladık. İlerleyen süreçte isim çalışması yaptık. İsmi bir türlü bulamıyorduk. Furkan kardeşimiz, 'Dedemin iş yerini tuttun, ninemin ismi Atife'yi versene' dedi. O kadar hoşuma gitmişti ki 'Dükkanın isminin bu olması lazım' demiştim, öyle bir hikayesi var. İsmi veren Furkan ile Kaan, depremde rahmetli oldu. Onların ismini yaşatmak için uğraşıyoruz."

Kovid-19 sürecinde ailesinden ayrı bir eve taşındığını anlatan Yılmaz, afette anne, babası ve kardeşi Kaan'ın yaşadığı binanın yıkıldığını ifade etti.

Yılmaz, depremlerde kaybettiklerinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Bir şekilde yeniden toparlanabilmek ve sevdiklerinin anısını yaşatmak için prefabrik çarşıda yeniden hizmete başladığını anlatan Yılmaz, "Bu anıyı yaşatmak için böyle bir iş yeri çıkınca da fırsatı kaçırmak istemedik. İlerleyen süreçte inşallah daha güzel yerlerde iş yerimizi açmak, Atife'nin ismini sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Biz tutunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte insanların öncelikli ihtiyacı çikolata değil ama bu ismi devam ettirmek için bütün fedakarlıkları gösteriyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, depremlerin ardından "Atife" isminin kendisi için daha da anlamlı hale geldiğini belirtti.

Ülkenin dört bir yanına kargo yoluyla hizmet verdiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada spesiyal çikolatalarımız, kutularımız var, bunları kurumsal hediye almak isteyen firmalara gönderiyoruz. Nişan, düğün çikolatası yaptırmak isteyenlere, özel günlerde hediye göndermek isteyenlere yardımcı oluyoruz. Sipariş oluştuğunda kuryemiz de var, onun aracılığıyla paketimizi ilgili yere ulaştırıyoruz."