Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın on binlerce askerini kaybettiğini söyleyen Putin, "Polonya liderleri, NATO çatısı altında koalisyon kurmak ve Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmek istiyor." dedi.
Putin, bu sözlerin ardından Polonya'ya uyarı niteliğinde bir mesaj verdi:
"Polonya'nın batısı Stalin'in ülkeye hediyesi, Polonya bunu unuttu. Bunu onlara hatırlatacağız."
Belarus'a saldırının Rusya'ya saldırı anlamına geleceğini vurgulayan Putin, Rusya'nın Belarus'a yönelı̇k her türlü saldırıya elı̇ndekı̇ tüm güçle karşılık vereceğı̇nı̇ söyledı̇.