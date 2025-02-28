Bu kutsal ayda ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve temel gıda ürünlerini uygun fiyatlarla temin etmek isteyen vatandaşlar için Akmansoy Market, özel Ramazan kolileri hazırladı.

Akmansoy Market şubelerinde satışa sunulan Ramazan kolileri, temel gıda ürünlerinden oluşan zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Koliler, hem bütçesini zorlamadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen hayırseverlere ideal bir seçenek sunuyor.

Ramazan boyunca dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdüren Akmansoy Market, uygun fiyatlarıyla vatandaşlara ekonomik çözümler sunmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sofralar bereketleniyor, yardımlaşmanın gücü artıyor.