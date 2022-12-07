Kervanhan tesislerinde gerçekleştirilen Programda konuşan Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, genç girişimcilerimizin önünü açacak çalışmaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’de katılım finans konusunda tanıtım faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu konulardan birinin katılım finans sistemi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde devam eden programa, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve dernek üyeleri katıldı.