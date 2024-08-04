Türkiye, enerjide kendi kaynaklarına yönelmişken Rize'deki petrol keşfi sektrörü heyecanlandırdı.

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize’nin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) gönderdi.

TPAO tarafından yapılan analizlere göre denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize açıklarında arama yapılacağını duyurmuştu.

Bu gelişmelere paralel olarak ki gün önce ise Abdulhamid Han sondaj gemisi Karadeniz’de doğalgaz ve petrol araması yapmak üzerine Rize’ye doğru yola çıktı.

PETROL ÇIKINCA RİZE SADECE ÇAYLA ANILMAYACAK

Maden ise Çayeli’nde petrol çıkması halinde Rize’nin sadece çayla değil petrol ile de anılacağını belirtti.

"ARAŞTIRMA YAPTIK, NUMUNE ALDIK"

En yakın zamanda petrolün çıkarılacağını bildiren Maden, şöyle konuştu:

Geçmişte yaptığımız birkaç haberde eleştirilmiştik. Bu sızıntı sadece seçim dönemlerinde çıkıyor diye. Sonra bitiyor. Ancak yapılan raporlarda Osmanlı döneminde bile bu sızıntının olduğu çıkmış. 1933 yılında yapılan haberde Çayeli açıklarında petrol arama çalışmaları yapılıyor. 1958 yılında İngiliz araştırma firmaları bu bölgede araştırma yapmış. Dolayısıyla bunla beraber biz de bu Çayeli açıklarında petrol olup olmadığına yönelik bir araştırma yaptık. Gittik oradan numune aldık.

“PETROLÜ EN YAKIN ZAMANDA ÇIKARACAĞIZ”

Bu numuneleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Ar-Ge biriminde analiz ettirdik. Petrolün varlığını kanıtladık. Doğal bir petrol kaynağı olduğunu ortaya koyduk. Şu anda geçtiğimiz hafta içerisinde Enerji Bakanımızın petrol araması yapılacağını söylemişti. Biraz da geç kalınmış bir faaliyet olarak görüyorum. Bir an önce yapmak gerekiyor. En yakın zamanda da sondaj yapılmasını bekliyoruz. En yakın zamanda o petrolü çıkaracağız.

"ÇIKARTILAN PETROL TÜRKİYE'YE KATKI SAĞLAYACAK"

Çıkarılacak petrolün sadece Rize’ye değil Türkiye’ye katkı sağlayacağını ifade eden Maden, şöyle konuştu:

Petrol sadece Rize’ye değil ülkemize de çok şey katacak. Sektörlerin tamamı enerjiye bağımlı. Bizlerde petrolü çıkardığımızda ve onu rafine edip onu kullandığımız zaman dışarıya vereceğimiz dövizde azalma olacak. Belki bu bölge Kuveyt olmayacak. Bir Suudi Arabistan gibi olmayacak ama bizim enerji bağımlılığımızı azaltma açısında faydalı olacak. Ülkemizde bu sayede dışarıya döviz vermeyecek. Enerji bağımlılığımızı azaltacağız.

Rize çayla anılan bir yer. Çayeli kuru fasulyesi ile de anılırdı. Artık bu petrol çıktıktan sonra Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacaktır.

"ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ, YENİ GÖREVLER İÇİN KARADENİZ’DE"

Alparslan Bayraktar, dün ve bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görevler için Karadeniz’de olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Mavi Vatan’ın her bir köşesinde yerli filomuzla var olmaya devam ediyoruz. Abdülhamid Han Gemimizi İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e uğurladık. Filonun en güçlüsü Abdülhamid Han Akdeniz'de üç derin deniz sondajı yaptı. Şimdi Karadeniz'de hem Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim faaliyetlerine destek olacak hem de yeni keşifler için arama faaliyetleri yürütecek.