BTK'nın resmi internet sitesinde yayınlanan karara göre, Roblox oyununa Türkiye üzerinden erişim engeli getirildi.

BTK'dan yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox'un erişime engellendiği duyuruldu. 

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ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

BTK tarafından alınan kararda Roblox erişim engeli için “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Türkiye'de Watpadd ve Instagram'ın ardından Roblox'a da erişim engeli getirilmiş oldu. 

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'a 7 Ağustos tarihinde getirilen erişim yasağının ardından oyunseverler bu engelin ne zaman kalkacağını merak ediyor.

Roblox'a getirilen yasağın ne zaman kalkacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu