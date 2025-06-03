Trabzon’un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögar kapakları taştı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Aniden bastıran yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiye kullandı ya da çevredeki iş yerlerine sığındı. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ev ve İş Yerlerini Su Bastı, Araçlar Mahsur Kaldı

Şiddetli sağanak yağış, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Sokak ve caddelerde ilerlemekte zorlanan araçlar, suyun içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar ise kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Kaya Düşmeleri ve Taşkınlar Yaşandı

Özellikle eğimli bölgelerde kaya düşmeleri ve küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi. Şehir genelinde oluşan su taşkınları nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ (Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi), AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri yoğun müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Sahada, Temizlik ve Tahliye Sürüyor

Yağışın ardından bölgede zarar gören alanlarda temizlik, tahliye ve altyapı onarım çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.