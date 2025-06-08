Portekiz - İspanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması, 8 Haziran Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Kupa mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Portekiz - İspanya Maçı Hangi Kanalda?

Final mücadelesi, Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Portekiz - İspanya Maçı Muhtemel 11'leri

Portekiz:

Costa, Semedo, Dias, Inacio, Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Jota, Fernandes, Conceicao, Cristiano Ronaldo

İspanya:

Simon, Porro, Le Normand, Hujisen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Lamine Yamal

Portekiz'in Final Yolculuğu

Portekiz, Hırvatistan, İskoçya ve Polonya ile yer aldığı A Ligi 1. Grup’u 14 puanla lider tamamladı. Çeyrek finalde Danimarka’ya karşı ilk maçı 1-0 kaybeden Portekiz, rövanşta 5-2 gibi net bir skorla rakibini geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Almanya karşısında da üstün bir oyun sergileyen Portekiz, 2-1’lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

İspanya'nın Final Yolculuğu

İspanya, Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile mücadele ettiği A Ligi 4. Grup'ta 16 puanla zirveye yerleşti. Çeyrek finalde Hollanda ile iki kez berabere kalan İspanya, penaltılarda 5-4’lük üstünlükle yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransa’yı 5-4 mağlup eden İspanya, üst üste üçüncü kez finale çıkmayı başardı.

Portekiz ve İspanya'da Hedef Aynı: Kupa

UEFA Uluslar Ligi tarihinde 2022-2023 sezonunun şampiyonu olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde yer alıyor. 2018-2019 sezonunun ilk şampiyonu olan Portekiz ise ikinci kez final heyecanı yaşayacak. İki güçlü takım da kupa için sahaya çıkacak.

Maçın Hakemi Kim?

UEFA Uluslar Ligi final maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Susann Küng yapacak. Dördüncü hakem görevinde Serdar Gözübüyük yer alırken, VAR koltuğunda Fedayi San oturacak.

Portekiz - İspanya final maçı 8 Haziran Pazar günü saat 22.00'de TV8 ekranlarında canlı yayınla sizlerle olacak! Unutmayın, bu mücadele kaçmaz!