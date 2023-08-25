Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için tekneleriyle açılmıştı.

Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza geçirdiği öğrenildi.

Zodyak botla adaya çıkarken kayalıklara çarptılar

Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçiren Sabancı çifti, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi.

Ali Sabancı'nın durumu ağır

Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a özel bir hastaneye nakledildi.

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler aldığını belirtti.

Ayrıca Ali Sabancı'nın yoğun bakımda olduğu da öğrenildi.

Vuslat Doğan Sabancı hayati tehlikeyi atlattı

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.