Saçaklızade Vakfı, Kahramanmaraş’ta Birlik ve beraberliği simgelemek, Bereketi ve paylaşmayı hatırlatmaya yönelik, Muharrem ayında aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Aşure Programına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve kent protokolünden birçok kişi katılım sağladı.

Özel Beyza Okullarında düzenlenen aşure programıyla birlikte muharrem ayının maneviyatını yaşamayı hedefliyor.

Vatandaşlar ve kent protokolü de aşure ikramında yer alarak bu anlamlı etkinliğe ortak oldu.

Vatandaşlardan da tam not alan etkinlikte damaklar şenlendi.

Saçaklızade Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdöğen yaptığı açıklamada özel beyza kolejine anlamlı davranışından ötürü teşekkürlerini iletti.

Özel Beyza Okulları Kurucu Genel Müdürü Cevdet Kabakcı, muharrem ayının önemine ve maneviyatına değinerek şu ifadelere yer verdi.