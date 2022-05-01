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Bayramda beslenirken bunlara dikkat! Uzmanında bayramda sağlıklı beslenme önerileri

Ramazan'ın bitmesine kısa bir süre kaldı. Bayram için hazırlıklar da başladı. Beslenme düzeninin tamamen değiştiği Ramazan ayından çıkarken beslenmede dikkat edilmesi gerekenler de bulunuyor, Diyetisyen Halime Demirciler bayram sofraları için beslenme önerilerinde bulundu. Peki Ramazan Bayramı'nda beslenirken nelere dikkat etmeli? İşte sağlıklı bayram sofraları için dikkat edilmesi gerekenler.

SAĞLIK 01.05.2022, 10:08
Bayramda beslenirken bunlara dikkat! Uzmanında bayramda sağlıklı beslenme önerileri

Özenle bu sürecin sağlığa zarar vermeden atlatılabileceğinin altını çizen Demirciler, "Ramazan'dan çıktım bayram geliyor diye beslenmeye dikkat etmemek, istediğimiz her şeyi yemek elbette ki olmaz. Dengeli ve sağlıklı beslenme bir gün değil her gün olmalıdır. Bayramda ikram edilenlere 'hayır, teşekkür ediyorum' demek zor. Ancak, 'ya hep, ya hiç' veya 'battı balık…' gibi düşünce kalıpları yerine, 'Yaparsam daha iyi' mantığı, bayram sonrası sizi çok rahatlatacak bir düşünce tarzıdır" dedi.



"HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ BU BAYRAMDA İKRAMLAR ÖNÜMÜZE GELECEK"

Demirciler, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek ramazan ayında oruç tutarak kimileri yaşanan açlıkla kilo kaybı yaşarken kimileri yavaşlayan metabolizması ile kilo artışı yaşadı. Tabi bu konuda sadece metabolizma yavaşlamasını suçlayamayız; akşam sonrası sahura kadar olan sürede zarfında ağır ve çeşitli yemekleri; hiç durmadan yenilen tatlıları, fazla fazla meyveleri hatta Maraş için tarhana-firik ve çerez grubunu da unutmamalıyız."



"BAYRAM SABAHI HAFİF KAHVALTI EN DOĞRUSU"

Özellikle de oruç tutarken yavaşlayan metabolizmamıza birden yüklenmemek gerekiyor. Öncelikle bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile açılış yapmak en doğrusu. Kahvaltı masasında bulunması gerekenler ağır kızartma veya hamur işleri yerine sağlıklı sebze mezelerden bol çeşitli peynir-zeytin ve yumurtalardan oluşması daha sağlıklı olacaktır.

"TÜKETİLEN SU MİKTARINA ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM"

Gün içerisindeki tüketilen su miktarına çok dikkat etmek lazım. Özellikle de havaların ısınması ile yaşanacak olan vücuttaki sıvı ihtiyacını tamamlayabilmek çok önemli. Bayanlar için ortalama olarak 2 litrenin altına; erkekler için ise ortalama olarak 3 litrenin altına düşmemek gerekiyor. Sıvı ihtiyacını asitli ve şekerli içeceklerden karşılamaya çalışmak gibi bir yanlışta bulunmamamız gerekiyor. En sağlıklılarından olan ve suyun yerine geçebilen maden suyu tüketebilirsiniz.

"GÜN İÇERİSİNDE HAREKET EDİN"

Gün içerisinde ara öğünlerle kan şekeri dengesi sağlanarak ani tatlı ihtiyaçlarınızı baskılayabilirsiniz. Mevsim meyvelerinden şeker oranı düşük erik, çilek, çağla tüketilebilir. Metabolizma hızlandırıcı olarak yeşil çay kullanımını da desteklemek iyi olacaktır. Yine yaşanan kısıtlamalar nedeniyle birçok kişi hareketsiz kaldı; bunu aşmak için müsaitlik durumuna göre bahçede yürüyüş yapmak ya da dans videoları ile gün içerisine hareket katmakta fayda var.” Muhabir: Gökhan Çalı
 

#bayram #BESLENME #Sağlık #yaşam
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