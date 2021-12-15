Çam kozalağı şurubu akciğerleri temizleyip,öksürüğü kesiyor
Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar grip ve soğuk algınlığına karşı koruyacak, öksürüklerini kesecek doğal ürünler aramaya başladı.
SAĞLIK 15.12.2021, 14:01
İşte o ürünlerden biri evlerin vazgeçilmezi konumunda bulunan çam kozalağı şurubu. En önemli kullanım nedenleri arasında öksürük yer alıyor. Şiddetli öksürük ve öksürük krizi olan vatandaşlar, çam kozalağı şurubuyla bu sorunlarına çözüm buluyor.
Kozalak şurubunun en önemli etkileri arasında Akciğerlere sağladığı fayda var. Kozalak şurubu, astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahip olmasının yanı sıra, Akciğerleri de pırıl pırıl yapıyor.
Şurup bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu hastalıklara karşı koruyor. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını da sağlıyor.
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