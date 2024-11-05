Kahramanmaraş’ta Da Acil servislerin yoğunluğunu azaltmayı ve hastalara iş saatleri dışında da nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bu uygulama, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Özellikle yoğun iş temposu nedeniyle gündüz mesai saatlerinde hastaneye gitme imkanı bulamayan hastalar için bir nefes olan mesai dışı poliklinikler, devlet hastanelerinin belirli kliniklerinde haftanın her günü, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere kapsamlı bir sağlık hizmeti sunuyor.

Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Onikişubat ilçesi eski eğitim sağlık ocağı binasında sunulan mesai dışı poliklinik hizmetleri, hafta içi mesai bitiminden sonra saat 24.00’e kadar, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise sabah 08.00’den gece 24.00’e kadar kesintisiz olarak devam ediyor.

Bu geniş kapsamlı saat aralığı, sadece hastaların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda hastane acil servislerinin üzerindeki yoğunluğu da ciddi ölçüde azaltıyor.

Böylece acil servislerde, ihtiyaç duyan hastalara daha hızlı ve odaklı bir hizmet sunulabiliyor.

Mesai dışı poliklinik hizmeti, sağladığı erişim kolaylığı ve hastanelerdeki yoğunluğu dengelemesi nedeniyle büyük bir memnuniyet yaratmış durumda.

Öte yandan, mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde vatandaşlar, işlerinden veya günlük sorumluluklarından geri kalmadan, geniş bir saat diliminde muayene olabiliyor.

Hastalar ise uygulamanın sunduğu bu esnek hizmet saatleri sayesinde sağlık sorunlarını ertelemeden çözebilmenin rahatlığını yaşıyor.

Özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve mesai saatlerinde sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken çalışanlar, mesai dışı poliklinik uygulaması ile hastaneye daha kolay erişim sağlayabiliyor.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde bu hizmetin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için poliklinik sayısının artırılması ve hizmet saatlerinin yeniden değerlendirilmesi gündemde.

Kasım ayı boyunca devam edecek olan mesai dışı poliklinik hizmeti, devlet hastanelerinde modern sağlık hizmetleri anlayışının bir yansıması olarak halkın sağlığına yönelik önemli bir yenilik sunuyor.

Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu uygulama, Türkiye’nin sağlık alanında attığı güçlü adımlardan biri olarak öne çıkıyor.