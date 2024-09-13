Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapı kayıt belgesinin iptal edildiği villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinde imara kapalı alana izinsiz olarak yapılan villada teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirildi. Gökbakar'ın villası ekiplerce mühürlendi.

Marmaris Belediyesi geçen hafta kaçak yapıya gitmiş kilitli ve tel örgülerle çevrili olmasını gerekçe göstererek alandan ayrılmıştı.

Villanın yasal süresi içerisinde yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde devreye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girecek.

Marmaris Belediyesinden açıklama

Söz konusu yapının mühürlenmesine ilişkin Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen, Turgut Mahallesi'nde mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlere göre devam edecektir."

Söz konusu yapı ile ilgili Marmaris Belediyesi 9 Eylül'de yazılı bir açıklama yapmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgesi iptal edilen yapının incelenmesinin ardından gerekli yasal işlemin yapılacağı duyurulmuştu