Tatilciler Fark Etti, Ekipler Harekete Geçti

Olay, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denize giren tatilciler, kıyıya yakın bölgede hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu plajdaki cankurtaranlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Vücudunda Derin Yaralar Tespit Edildi

Yapılan ilk incelemede, erkek olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin vücut ve baş bölgesinde derin yaralar bulunduğu öğrenildi. Bu bulgular, şahsın yüksekten düşmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Falezlerden Düştüğü Değerlendiriliyor

Elde edilen bilgilere göre, cesedin, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerden düşerek kaybolduğu bildirilen kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kimlik Tespiti İçin Adli Tıp’a Gönderildi

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.