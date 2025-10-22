Erzurum’un Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Camii'nde görev yapan imam Yunus Çaykara, hayvanlara olan duyarlılığıyla büyük takdir topluyor. Camii çevresinde yaşayan yaklaşık 10 kediye adeta ailesi gibi sahip çıkan imam, sadece ibadet değil, merhamet ve sevgi konusunda da örnek bir rol üstleniyor.

İmam Yunus Çaykara, her gün cami cemaatiyle birlikte kedilerin mama, su, temizlik ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle kış aylarında sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlar için cami çevresini güvenli bir yuva hâline getiren Çaykara, kedileri leğende yıkayarak hijyenlerine de dikkat ediyor.

Yalnızca kedilerin bakımını üstlenmekle kalmayan imam, cami cemaatine de hayvan sevgisi kazandırmak için çaba harcıyor. Kedileri zaman zaman cami içerisine de alan Çaykara, küçük yaştaki çocuklara ve gençlere "sevginin, merhametin ve paylaşmanın" önemini anlatarak örnek bir tutum sergiliyor.

Merhametin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çaykara, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bir farkındalık oluşsun hem insanlarımız bilinçlensin diye camimizde 10 civarında kedinin bakımını üstlendik. Onların günlük mama ve su ihtiyaçları ile tedavilerini yerine getiriyoruz. Herhangi bir hastalık olduğu zaman ne lazımsa onun tedavisini veteriner hekim desteğiyle yerine getiriyoruz. Kedilerin bakımını cami cemaatimizle yapıyoruz." Çaykara, ilçede kışın zorlu geçtiğine işaret ederek, "Coğrafyamız soğuk bir coğrafya. Kışın eksi 30'ları dahi görebiliyoruz. Bu nedenle kışın hayvanlar üşümesin, sıkıntı yaşamasın diye camimizin altında bir yer var. Isıtmalarını da açarak hayvanların burada barınmalarını sağlıyoruz." 2025’in en gözde meslekleri belli oldu! İşte İŞKUR verileri İçeriği Görüntüle