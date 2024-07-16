İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son bir hafta içinde gerçekleştirilen "ÇENGEL-7" operasyonlarında kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 26 ilde sahte alkol üretimi yapanlara yönelik "Çengel-7" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını kaydetti.