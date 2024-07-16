İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son bir hafta içinde gerçekleştirilen "ÇENGEL-7" operasyonlarında kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.

Ömer Halisdemir Şehadet Şerbetini Gözünü Bile Kırpmadan İçti Ömer Halisdemir Şehadet Şerbetini Gözünü Bile Kırpmadan İçti

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 26 ilde sahte alkol üretimi yapanlara yönelik "Çengel-7" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR