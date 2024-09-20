28 Aralık 2023 tarihinde saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde, korkunç bir kaza meydana geldi.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3’ü otobüs toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 11 kişi hayatını kaybetti.

11 kişinin hayatını kaybettiği ve 62 kişinin de yaralandığı kaza sonrası, 7 sürücüden 3'ü tutuklandı.

H.Ö., S.S. ile O.K. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçuyla tutuklanırken, olayla ilgili duruşmada bugün görüldü.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık tır şoförü O.K., otobüs sürücüleri H.Ö. ve S.S, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

"KAZA YERİNE SİS PERDESİ İNDİ"

Olaya ilişkin ifade veren otobüs sürücüsü H.Ö., "Kayseri-İstanbul seferini gerçekleştiriyordum. Kaza yerine bir anda sis perdesi indi. Sis tabakasına girer girmez 3-5 saniye içerisinde kaza yaşandı. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Kazanın olduğunu fark etmediğini söyleyen tutuklu tır şoförü O.K., "Hayatını kaybeden arkadaşım Abidin Ataşlı beni ayarak 'Sana vurdular' demesi üzerine durumu fark ettim ve aracı durdurdum. Aracımın yüklü olması sebebiyle bana çarpıldığını anlamadım. Hemen araçtan inerek yaralılara yardım etmeye çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"YOLDA TABELA YOKTU"

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen sanık S.S., "Ben Hendek mevkiinde direksiyon başına geçtim. Yolda ilerlerken birden sis tabakasının içine girdim. Yolda herhangi bir reflektör ya da tabela yoktu. Otobüse vuruş anını hatırlıyorum ama sonrasını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından tutuklu bulunan 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilerek duruşma 17 Aralık'a ertelendi.