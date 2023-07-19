Sıcak havalar ülkeyi etkisi altına aldı, vatandaş kavruluyor...

Bunaltıcı sıcaklarla birlikte halsizlik, unutkanlık ve yorgunluk da yaşanıyor.

Yaz aylarında en çok yapılan hatalardan birisi de arabada ısı yükselmesi sonucu tehlike yaratabilecek şeyleri bırakmak oluyor. Dalgınlıkla arabadan inip gidenler, sonrasında pişman oluyor.

Havasız ve sıcak ortam, çeşitli maddelerin ısınarak patlamasına yol açabilir. Bu nedenle park ettikten sonra ardınızda kalanlar oldukça önemli.

Uzmanlar daha önce gerçekleşmiş olan bu olayda insanların daha dikkatli ve bilinçli davranması için uyarıyor.

Pet şişe bırakmayın

Arabada pet şişede su bırakmak çok ama çok tehlikeli olabilir. Çünkü içi su dolu plastik su şişesi güneş ışınlarını doğrudan yansıtıyor.

Güneş ışınlarına maruz kalan su şişesinin yanında yer alan eşyaların yanı tutuşmasına ve büyük bir faciaya neden olur.