Kahramanmaraş Emniyeti’nden resmi açıklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yürütülen incelemeler kapsamında önemli bir detayı kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahsın 13 Nisan 2026 tarihinde babasıyla birlikte emniyete ait atış poligonunda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Baba ve görevli polis açığa alındı

Emniyet Müdürlüğü, söz konusu olayla bağlantılı olarak saldırganın babası Uğur Mersinli ile birlikte poligonda görevli polis memuru M.Y.’nin aynı gün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ayrıca olayla ilgili sorumluluğu bulunan ya da ihmali olabilecek kişiler hakkında da idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Teftiş süreci devreye girdi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ve sürecin çok yönlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."