İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesi'nin yakınındaki bir alana saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken yaralılar hastaneye nakledildi.

Saldırıda en az 8 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda en az 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişininse yaralandığı bildirildi.